Озвучен вариант допуска российских биатлонистов к соревнованиям

— Конгресс начался с видеообращения Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами, — написал Аверьянов в Telegram канале.