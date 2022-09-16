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1 час назад

Бах на конгрессе IBU озвучил вариант допуска россиян к международным стартам без национальной символики — СБР

Матч ТВиещё 19

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время выступления на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) высказался о возможном допуске российских и белорусских спортсменов до международных стартов без национальной символики, сообщил руководитель пресс службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

Озвучен вариант допуска российских биатлонистов к соревнованиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конгресс IBU проходит 15–18 сентября в Зальцбурге (Австрия). На нем будет рассмотрен вопрос участия биатлонистов сборных России и Белоруссии в Кубке мира и Кубке IBU в сезоне 2022/23.

— Конгресс начался с видеообращения Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами, — написал Аверьянов в Telegram канале.

МОК в конце февраля рекомендовал федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украине. В начале марта IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Позже IBU приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Биатлон,Томас Бах,Сергей Аверьянов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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