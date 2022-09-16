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1 час назад

Резцова о продлении отстранения российских биатлонистов: просто сволочи

Газета.Ru

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова эмоционально отреагировала на продление отстранения от международных соревнований в новом сезоне отечественных биатлонистов.

"Просто сволочи. Так и запишите" - олимпийская чемпионка Резцова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Просто сволочи, что я еще могу еще сказать. Так и напишите. Похоже, они наших спортсменов просто боятся как соперников, потому что мы сильнейшая держава. Хотелось бы, чтобы они видели и чувствовали своих соперников. Но, видимо, они нас боятся», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».

Стоит отметить, что обе дочери Резцовой — биатлонистки. Кристина является призером Олимпийских игр, а Дарья — призером чемпионатом Европы.

Напомним, что в конце февраля IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

После Союз биатлонистов России (СБР) принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира. Они выступили на совместных соревнованиях с представителями Белоруссии.

Биатлон,
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