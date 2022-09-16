"Просто сволочи. Так и запишите" - олимпийская чемпионка Резцова

«Просто сволочи, что я еще могу еще сказать. Так и напишите. Похоже, они наших спортсменов просто боятся как соперников, потому что мы сильнейшая держава. Хотелось бы, чтобы они видели и чувствовали своих соперников. Но, видимо, они нас боятся», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».