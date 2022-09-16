Россию поддержала страна-лидер мирового биатлона

— У меня есть понимание, но я не хочу их называть. Могу сказать, что у меня был звонок от одной из европейских стран. Это не середнячок и не аутсайдер в биатлоне, которые после нашего письма нам позвонили и сказали, что наши аргументы им понятны и что они нас поддержат на конгрессе. Да, они сегодня не выступали, и я могу их понять. Понятно, что есть страны «наши наши», их прекрасно все знают, но то, что одни из лидеров мирового биатлона прям позвонили, без нашего участия, выразив поддержку, это много значит.



Думаю, что со временем эта ситуация будет так или иначе меняться. В сторону понимания того, что российские спортсмены нужны мировому сообществу. В биатлоне очень высокая конкуренция, но если мы возьмём лыжные гонки, то сегодня без российских лыжников там будет чемпионат Норвегии. Это все понимают и спортсмены в том числе. И лидеры норвежской команды хотели бы соревноваться с сильнейшими. В биатлоне также Россия и Беларусь среди сильнейших стран, которые находятся в топ 6 общего зачета Кубка мира.



Главное, чтобы эта ситуация не коснулась детей, которые не захотят идти в биатлон, потому что там «самая жёсткая федерация». Но уверен, что пока таких тенденций не будет. У нас достаточно популярный вид спорта, мы понимаем, как его развивать. В последнее время во многих регионах наблюдается волна благодаря поддержке со стороны СБР. Мы ее продолжим. Я достаточно оптимистично смотрю на данный период, потому что у нас не будет стагнации, а мы будем развиваться вместе с белорусами, — сказал Майгуров журналистам.