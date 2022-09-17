Экс-украинская биатлонистка вернет российское гражданство

Исключенная из сборной Украины биатлонистка Екатерина Бех до конца сентября должна получить российское гражданство. Об этом рассказал вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов, передает РИА Новости.

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В апреле Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова, ранее сменившие спортивное гражданство с российского на украинское, были исключены минспорта Украины из сборной по биатлону.

После начала специальной военной операции Бех была вынуждена покинуть Украину.

Нуждов рассказал, что основной вопрос в ситуации с Бех заключался в выборе региональной федерации. Подготовка биатлонистов требует немалых финансов, а на бюджетные деньги Екатерина рассчитывать не могла, не являясь гражданином России.

«Ее не могли устроить на сборы, оплачивать оружие. Ей нужны были средства, и мы решили помочь и закрыть этот вопрос», - сказал Нуждов.

По его словам, сейчас началась плановая работа, до конца месяца Бех должна получить российское гражданство. Ее включили в состав сборной Московской области, при этом «никто не стал заниматься бюрократией и не стал чинить препятствий». На Кубке России спортсменка выступит за Московскую область.