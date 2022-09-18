Исключенная из сборной Украины биатлонистка получит гражданство РФ

Биатлонистка Екатерина Бех, исключенная из сборной Украины, получит гражданство России. Об этом «Матч ТВ» сообщил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Фото: Maja Hitij / Getty Images Maja Hitij / Getty Images

Нуждов заявил, что спортсменка оформит паспорт до конца сентября. подчеркнув, что для этого ей пришлось собрать множество документов и пройти технические процедуры.

«Я, что называется, держу руку на пульсе: чем можем, тем помогаем. Ну слава богу, есть кому поручить», — добавил он.

12 мая стало известно, что Бех захотела вернуть российское гражданство. Сообщалось, что спортсменка находится в статусе беженки и занимается сбором документов.

Об исключении из сборной Украины Бех, а также Ольги Абрамовой и Оксаны Москаленко стало известно 14 апреля. Тренер Евгений Колупаев объяснил, что по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы.