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43 минуты назад

Чемпионка мира по биатлону Коукалова потерялась в горах, у нее разрядился телефон

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Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова потерялась в итальянских Альпах во время прогулки. Об этом написал La Provincia di Sondrio.

Чемпионка мира по биатлону потерялась в горах
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Чешка 21 сентября отправилась на велопрогулку и пропала. Она провела ночь в горах, а на следующий день спасатели обнаружили 32 летнюю Коукалову на высоте 2270 метров.

У спортсменки разрядился телефон, однако она успела сообщить о своем примерном местоположении. Прибывшие на место спасатели обнаружили Коукалову благодаря ее крикам о помощи.

32 летняя Коукалова завершила профессиональную карьеру в 2019 году.

Биатлон,Габриэл Коукалов,
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