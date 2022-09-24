Чемпионка мира по биатлону потерялась в горах

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова потерялась в итальянских Альпах во время прогулки. Об этом написал La Provincia di Sondrio.

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Чешка 21 сентября отправилась на велопрогулку и пропала. Она провела ночь в горах, а на следующий день спасатели обнаружили 32 летнюю Коукалову на высоте 2270 метров.

У спортсменки разрядился телефон, однако она успела сообщить о своем примерном местоположении. Прибывшие на место спасатели обнаружили Коукалову благодаря ее крикам о помощи.