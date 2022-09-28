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1 час назад

СБР отреагировал на информацию о получении биатлонистами сборной России повесток

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на информацию о получении спортсменами национальной сборной повесток в военкомат. Его слова приводит РИА Новости.

СБР отреагировал на информацию о получении биатлонистами сборной России повесток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два дня назад во время чемпионата России в Чайковском я специально проводил встречу со спортсменами, на которой мы касались вопроса с повестками. На настоящий момент по той информации, которая есть у СБР, члены сборсборной России повесток не получали», — заявил Майгуров.

Он добавил, что в ряде регионов есть спортсмены, получившие повестки, и СБР предпринимает шаги, чтобы им помочь.

Ранее 28 сентября российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил, что нескольким биатлонистам сборной России пришли повестки. Имена спортсменов он не назвал.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Биатлон,Виктор Майгуров,Дмитрий Губерниев,Сергей Шойгу,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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