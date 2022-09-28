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2 часа назад

Бородавко опроверг слова Губерниева о мобилизации биатлонистов

Спорт день за днем

Заслуженный тренер России Юрий Бородавко прокомментировал высказывание Губерниева о призыве биатлонистов.

Бородавко ответил на слова Губерниева о мобилизации биатлонистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ничего не могу сказать по этому поводу на 100%. С теми людьми, кто получает повестки, с ними надо разговаривать. Известны ли мне такие случаи? Пока нет», — цитирует Бородавко Vprognoze.ru

Ранее Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале рассказал, что некоторым биатлонистами уровня сборной России пришли повестки.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, в рамках которой планируется мобилизовать 300 000 человек. Олимпийская чемпионка по биатлону и советник министра спорта Анна Богалий сообщила, что в Министерстве спорта готовится система бронирования профессиональных спортсменов от мобилизации.

Биатлон,Юрий Бородавко,Анна Богалий,Дмитрий Губерниев,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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