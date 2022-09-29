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26 минут назад

Йоханнес Бё попросил помощи у болельщиков

Чемпионат.com

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях новый пост. Спортсмен попросил болельщиков помочь с выбором цвета для винтовки.

Йоханнес Бё попросил помощи у болельщиков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нужна помощь. В какой цвет выкрасить винтовку на предстоящий сезон?» — написал он, прикрепив текст к своей фотографии.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЙОХАННЕСА БЁ

29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафетах, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.

Биатлон,Йоханнес Бе,
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