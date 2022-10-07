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8 часов назад

Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что не были вовремя куплены патроны

Sports.ruиещё 2

Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что не были куплены патроны.

На турнир по биатлону забыли купить патроны
Фото: Sports.ruSports.ru

К республиканскому турниру по биатлону «Кубок памяти заслуженного тренера СССР и России Михаила Ткаченко» в Ижевске не успели закупить патроны. Соревнования прошли без стрельбы.

Об этом рассказал глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов.

«Этот турнир прошел у нас без стрельбы, потому что не успели вовремя приобрести патроны из за определенных процедур. Процедура приобретения патрон

Сроки уже поджимали, и чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы, дистанции преодолевали без стрелковой части.

В этом ничего страшного нет. Можно было и не проводить ничего, но соревнования все равно нужны, соревнования должны восприниматься как праздник», – сказал Черезов.

Соревнования проводились среди юношей и девушек 15-18 лет.

Биатлон,Михаил Ткаченко,Иван Черезов,
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