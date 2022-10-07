На турнир по биатлону забыли купить патроны

Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что не были куплены патроны.
К республиканскому турниру по биатлону «Кубок памяти заслуженного тренера СССР и России Михаила Ткаченко» в Ижевске не успели закупить патроны. Соревнования прошли без стрельбы.
Об этом рассказал глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов.
«Этот турнир прошел у нас без стрельбы, потому что не успели вовремя приобрести патроны из за определенных процедур. Процедура приобретения патрон
Сроки уже поджимали, и чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы, дистанции преодолевали без стрелковой части.
В этом ничего страшного нет. Можно было и не проводить ничего, но соревнования все равно нужны, соревнования должны восприниматься как праздник», – сказал Черезов.
Соревнования проводились среди юношей и девушек 15-18 лет.