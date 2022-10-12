Федерация биатлона Забайкалья лишилась аккредитации после жалоб на выборы

Действие государственной аккредитации Федерации биатлона Забайкальского края приостановлено.

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Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на приказ Министерства спорта и культуры региона. Таким образом, федерация лишена права получать финансовую поддержку за счет средств краевого бюджета, организовывать региональные соревнования и направлять команду на всероссийские соревнования.

Документ о лишении аккредитации подписан министром спорта Забайкалья Андреем Середкиным. Причиной санкции, которая будет действовать до 31 декабря 2022 года, называется «непредставление федерацией в установленном порядке в краевое министерство спорта ежегодного отчета о деятельности организации».