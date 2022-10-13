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1 час назад

Российская биатлонистка застряла в аэропорту

Газета.Ru

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Telegram-канале рассказала, что застряла в аэропорту.

Российская биатлонистка застряла в аэропорту
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Всем привет. Наш полет в Нерюнгри все никак не может начаться, должны были вылететь вчера в 21:20, в итоге до сих пор в аэропорту. Сказали, что там штормовая метель, не успевают чистить взлетную полосу. Но мы бодрячком», — написала спортсменка.

В прошлом сезоне Кубка мира по биатлону 31-летняя россиянка заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачете. Куклина участвовала только на первых этапах, после чего ее перевели на кубок IBU из-за отсутствия результатов. Таким образом биатлонистка также не отобралась на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого Международный союз биатлонистов сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. После этого Союз биатлонистов России (СБР) отказался от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что российским биатлонистам не дадут индивидуальный допуск на международные соревнования.

Биатлон,Лариса Куклина,
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