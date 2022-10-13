Российская биатлонистка застряла в аэропорту

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Telegram-канале рассказала, что застряла в аэропорту.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Всем привет. Наш полет в Нерюнгри все никак не может начаться, должны были вылететь вчера в 21:20, в итоге до сих пор в аэропорту. Сказали, что там штормовая метель, не успевают чистить взлетную полосу. Но мы бодрячком», — написала спортсменка.

В прошлом сезоне Кубка мира по биатлону 31-летняя россиянка заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачете. Куклина участвовала только на первых этапах, после чего ее перевели на кубок IBU из-за отсутствия результатов. Таким образом биатлонистка также не отобралась на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого Международный союз биатлонистов сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. После этого Союз биатлонистов России (СБР) отказался от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.