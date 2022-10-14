Назван новый президент СБР

Виктор Майгуров одержал победу на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР), сообщает «Матч ТВ».

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Отчетно-выборная конференция СБР прошла 14 октября в Москве в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

По итогам тайного голосования Майгуров набрал 31 голос, а его конкурент, глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов, — 23.

Майгуров возглавил СБР летом 2020 года. Он является двукратным призером Олимпийских игр и трехкратным чемпионом мира.

Решение о проведении конференции принял исполком СБР, заседание которого прошло 7 сентября. Помимо этого был рассмотрен и утвержден бюджет федерации на сезон-2022/23.

Предыдущая отчетно-выборная конференция прошла 23 июня, на пост главы организации претендовали также Майгуров и Нуждов. Но по итогам выборов Майгуров не набрал необходимых для избрания двух третей голосов делегатов. За него проголосовали 35 человек, а за Нуждова — 18.

Второй раунд выборов было решено провести позднее после внесения в устав изменений о том, что для избрания больше не требуется двух третей голосов.