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1 час назад

Антон Красовский извинился за слова об украинских детях

Говорит Москваиещё 3

Директор вещания на русском языке телеканала RT пояснил тем, что его «понесло». «Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну, бывает так: сидишь в эфире, тебя несёт. И ты не можешь остановиться», — написал он в Telegram.Телеведущий попросил прощения у всех, кто «обалдел от этого».Ранее Маргарита Симоньян сообщила об остановке сотрудничества RT с Антоном Красовским. Главный редактор телеканала назвала «диким и омерзительным» высказывание журналиста об украинских детях.В программе «Антонимы» Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко заявил, что необходимо убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды.

Антон Красовский извинился за слова об украинских детях
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
Биатлон,Антон Красовский,Маргарита Симоньян,Сергей Лукьяненко,
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