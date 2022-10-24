Антон Красовский извинился за слова об украинских детях

Директор вещания на русском языке телеканала RT пояснил тем, что его «понесло». «Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну, бывает так: сидишь в эфире, тебя несёт. И ты не можешь остановиться», — написал он в Telegram.Телеведущий попросил прощения у всех, кто «обалдел от этого».Ранее Маргарита Симоньян сообщила об остановке сотрудничества RT с Антоном Красовским. Главный редактор телеканала назвала «диким и омерзительным» высказывание журналиста об украинских детях.В программе «Антонимы» Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко заявил, что необходимо убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды.