Умер заслуженный тренер СССР и России по биатлону

Заслуженный тренер СССР и России по биатлону Владимир Путров умер на 85-м году жизни. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Причины смерти специалиста не сообщаются.
"В Екатеринбурге на 85-м году жизни умер прославленный тренер по биатлону Владимир Путров. СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - говорится в сообщении.
Путров - личный тренер олимпийских чемпионов Юрия Кашкарова, Александра Попова, Евгения Редькина и Антона Шипулина.