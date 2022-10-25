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1 час назад

Умер бывший тренер олимпийского чемпиона по биатлону Шипулина Владимир Путров

ТАССиещё 3

Заслуженный тренер СССР и России по биатлону Владимир Путров умер на 85-м году жизни. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Умер заслуженный тренер СССР и России по биатлону
Фото: Пресс-служба Союза биатлонистов РоссииПресс-служба Союза биатлонистов России

Причины смерти специалиста не сообщаются.

"В Екатеринбурге на 85-м году жизни умер прославленный тренер по биатлону Владимир Путров. СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - говорится в сообщении.

Путров - личный тренер олимпийских чемпионов Юрия Кашкарова, Александра Попова, Евгения Редькина и Антона Шипулина.

Биатлон,Юрий Кашкаров,Евгений Редькин,Антон Шипулин,Александр Попов,
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