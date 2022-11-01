«Не могу сказать, когда вернусь». Лучшая биатлонистка сборной России приостановила карьеру

Повод более чем радостный: Кристина Резцова ждёт пополнения в семье.

Фото: MAJA HITIJ/GETTY IMAGES MAJA HITIJ/GETTY IMAGES

Лидер женской сборной России по биатлону и двукратный призёр Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова в конце октября сообщила о том, что она и её муж, лыжник Иван Анисимов, ждут второго ребёнка. 26-летняя Резцова полностью пропустит сезон-2022/2023 из-за беременности.

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«Семья — в первую очередь»

Новостью о беременности Кристина Резцова поделилась в эфире «Матч ТВ»:

«У нас будет второй ребёнок. Я беременна, уже сейчас пятый месяц. Не могу сказать, когда вернусь. Всё будет зависеть от того, как рожу и когда. Сразу же, как позволит здоровье. Много времени стараюсь проводить с дочкой, прошлый год был насыщен спортом, мало я себя отдавала семье. В том числе как жена для любимого мужчины. Теперь стараюсь больше времени посвящать им, семья – в первую очередь», – объяснила Резцова.

В августе и сентябре Резцова пропустила два летних этапа Кубка Содружества в Сочи и в Раубичах, тогда пропуск соревнований объяснили проблемами со здоровьем спортсменки. Однако после новости о беременности Резцовой всё встало на свои места.

Интересно, что в конце сентября, уже будучи беременной, Кристина всё-таки выступила на летнем чемпионате России в Чайковском, где приняла участие во всех трёх гонках. Резцова пробежала заключительный этап в женской эстафете и выиграла золото, а также стала четвёртой в индивидуальной гонке, проиграв бронзовому призёру Ирине Казакевич лишь 11 секунд. Вот это результат!

Кстати, уже тогда Кристина рассказывала, что тренируется по скорректированному плану, якобы из-за проблем со здоровьем:

«Так как я числилась в группе Истомина, подготовку я начинала по общему плану. Первые три месяца тренировалась, а потом, когда заболела, с Виталием Викторовичем всё обсуждали, меняли, корректировали. Сейчас я с ним всё время на связи. Все планы мне пишет он. Как буду тренироваться сейчас? Думаю, это мы ещё обсудим», – сказала Резцова.

От рождения дочери до медали Олимпиады — один год

Напомним, Кристина впервые стала мамой в феврале 2021 года. Спустя всего лишь несколько месяцев после рождения дочери Александры Кристина приступила к полноценным тренировкам и уже через 10 месяцев выиграла первую личную медаль на этапе Кубка мира, а через год – две олимпийские награды. После каждой гонки Кристина мило обращалась к своей дочке с телеэкрана и признавалась, что разлука с семьёй даётся ей очень тяжело.

Сама Резцова рассказывала, что первая беременность стала для неё «глотком свежего воздуха», специалисты также отмечают, что рождение ребёнка пошло Резцовой на пользу, изменилось и её отношение к спорту и тренировкам.