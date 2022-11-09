Немецкий биатлонист Долль высказался об отстранении россиян

Двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира, немецкий биатлонист Бенедикт Долль заявил, что считает справедливым решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Думаю, это оправданное решение. Нельзя давать этим странам сцену для выступлений. Просто спорт — это политика, он служит для пропаганды. Поэтому я считаю, что международная федерация должна вмешиваться в подобных случаях. При этом мне, конечно, жаль отдельных спортсменов», — цитирует Долля Eurosport.de.

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.

После этого IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования.

В сентябре IBU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.