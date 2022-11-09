Немецкий биатлонист Долль высказался об отстранении россиян

Двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира, немецкий биатлонист Бенедикт Долль заявил, что считает справедливым решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.
«Думаю, это оправданное решение. Нельзя давать этим странам сцену для выступлений. Просто спорт — это политика, он служит для пропаганды. Поэтому я считаю, что международная федерация должна вмешиваться в подобных случаях. При этом мне, конечно, жаль отдельных спортсменов», — цитирует Долля Eurosport.de.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.
После этого IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования.
В сентябре IBU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.
Ранее стало известно, что российский боксер Артур Бетербиев не лишится титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) после решения организации об исключении из рейтингов представителей России и Белоруссии.