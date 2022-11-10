Умер Валерий Шашкин, бывший сервисмен сборной России по биатлону

В возрасте 54 лет умер Валерий Шашкин, экс-сервисмен сборной России по биатлону. Об этом сообщает сайт Союза биатлонистов России.

«Шашкина отличал талант и умение подготовить лучшие лыжи даже в самых сложных погодных условиях. Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича», – сказано в сообщении.

Шашкин долгое время работал с Антоном Шипулиным и другими биатлонистами национальной команды. Прощание с ним состоится в Енисейске Красноярского края 12 ноября, с 12:00 до 14:00.