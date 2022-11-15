Биатлонистка Нигматуллина рассказала о беременности

Призер Олимпийских игр в Пекине биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, что первые три месяца беременности были эмоционально тяжелыми для нее.
В начале ноября Нигматуллина объявила, что пропустит сезон 2022/23 из за скорого рождения ребенка.
— Беременность проходит легко и непринужденно. Я отходила уже первые три месяца, тогда хотела лежать в темной комнате, закрыв глаза, и только реветь. Потому что гормоны у беременных — это просто кошмар, — сказала Нигматуллина в подкасте «Матч ТВ» «Голос биатлона».
— Ты поддерживаешь себя в хорошем физическом состоянии?
— Я была четыре раза за полгода на сборах в Терсколе. Может, даже держу в форме не только себя, но и готовлю будущую девочку.
— Имя уже выбрали?
— Нет. Вообще я готовлюсь к родам, как готовлюсь к соревнованиям. Нужно все знать, все уметь.
— Как себя ощущаешь?
— Я не волнуюсь. Мы ведь все как то появились. Есть только чувство ответственности, что надо все сделать четко и хорошо, как говорят спортсмены, по плану.
— Где будешь рожать?
— В Ижевске. Мне нравится, как меня тут ведут. Спасибо врачам.
— Собираешься ли бегать, когда вернешься после родов, если Россия не вернется на международную арену?
— Не скажу ни да, ни нет. Для меня максимально важно участвовать в международных стартах. Что будет с моими гормонами к весне, может я захочу бегать чемпионат Удмуртии? Бегать и бегать.
Нигматуллина на Олимпиаде 2022 завоевала серебряную и бронзовую медали в классической и смешанной эстафетах соответственно.