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36 минут назад

«В первые три месяца хотела лежать в темной комнате и реветь» — биатлонистка Нигматуллина о беременности

Матч ТВ

Призер Олимпийских игр в Пекине биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, что первые три месяца беременности были эмоционально тяжелыми для нее.

Биатлонистка Нигматуллина рассказала о беременности
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В начале ноября Нигматуллина объявила, что пропустит сезон 2022/23 из за скорого рождения ребенка.

— Беременность проходит легко и непринужденно. Я отходила уже первые три месяца, тогда хотела лежать в темной комнате, закрыв глаза, и только реветь. Потому что гормоны у беременных — это просто кошмар, — сказала Нигматуллина в подкасте «Матч ТВ» «Голос биатлона».

— Ты поддерживаешь себя в хорошем физическом состоянии?

— Я была четыре раза за полгода на сборах в Терсколе. Может, даже держу в форме не только себя, но и готовлю будущую девочку.

— Имя уже выбрали?

— Нет. Вообще я готовлюсь к родам, как готовлюсь к соревнованиям. Нужно все знать, все уметь.

— Как себя ощущаешь?

— Я не волнуюсь. Мы ведь все как то появились. Есть только чувство ответственности, что надо все сделать четко и хорошо, как говорят спортсмены, по плану.

— Где будешь рожать?

— В Ижевске. Мне нравится, как меня тут ведут. Спасибо врачам.

— Собираешься ли бегать, когда вернешься после родов, если Россия не вернется на международную арену?

— Не скажу ни да, ни нет. Для меня максимально важно участвовать в международных стартах. Что будет с моими гормонами к весне, может я захочу бегать чемпионат Удмуртии? Бегать и бегать.

Нигматуллина на Олимпиаде 2022 завоевала серебряную и бронзовую медали в классической и смешанной эстафетах соответственно.

Биатлон,Ульяна Нигматуллина,
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