Российский биатлонист сменил спортивное гражданство

Биатлонист Виктор Плицев перешел в сборную Северной Македонии и сможет выступить за нее уже в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным портала, 27-летний российский биатлонист является первым гражданином РФ в составе северомакедонской команды. Он начнет выступать за сборную уже со старта этапов Кубка IBU.
До перехода Плицев входил в состав юниорской сборной России и команды Удмуртской Республики. На его счету золотые медали чемпионатов мира среди юношей и юниоров, но с 2017 года он не участвовал в международных соревнованиях.