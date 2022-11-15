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1 час назад

Биатлонист Плицев перешел в сборную Северной Македонии

Елена Прошина

Биатлонист Виктор Плицев перешел в сборную Северной Македонии и сможет выступить за нее уже в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Российский биатлонист сменил спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, 27-летний российский биатлонист является первым гражданином РФ в составе северомакедонской команды. Он начнет выступать за сборную уже со старта этапов Кубка IBU.

До перехода Плицев входил в состав юниорской сборной России и команды Удмуртской Республики. На его счету золотые медали чемпионатов мира среди юношей и юниоров, но с 2017 года он не участвовал в международных соревнованиях.

Биатлон,Виктор Плицев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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