Российский биатлонист сменил спортивное гражданство

Биатлонист Виктор Плицев перешел в сборную Северной Македонии и сможет выступить за нее уже в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Metaratings.ru.

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По данным портала, 27-летний российский биатлонист является первым гражданином РФ в составе северомакедонской команды. Он начнет выступать за сборную уже со старта этапов Кубка IBU.