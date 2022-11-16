Российский биатлонист ответил на сообщения о переходе в сборную другой страны

Российский биатлонист Виктор Плицев опроверг сообщения о своем переходе в сборную Северной Македонии.
"На данный момент я никуда не перешел и не перехожу", — заявил Плицев Metaratings.ru.
15 ноября издание сообщило, что 27-летний спортсмен, входивший в состав юниорской сборной России и команды Удмуртской Республики, планирует начать выступления за македонцев в международном сезоне-2022/23 — на этапах Кубка IBU. На юниорском и юношеском уровнях Плицев завоевывал медали чемпионатов мира. С 2017 года он не был задействован на международных соревнованиях. Напомним, что в сентябре Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.
Ранее российская фигуристка Анастасия Скопцова выразила несогласие с разницей в зарплатах между представителями своего вида спорта и футболистами. 22-летняя Скопцова вместе со своим партнером Кириллом Алешиным завершила спортивную карьеру. Пара выиграла юниорский чемпионат мира в сезоне-2017/18, а также становилась бронзовым призером чемпионата России и этапа Гран-при.