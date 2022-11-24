Карим Халили выиграл спринт на первом этапе Кубка России — 2022/2023, Логинов — второй

Биатлонист Карим Халили выиграл спринт на 10 км на первом этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Ханты-Мансийске.
Халили прошёл дистанцию за 25 минут 18,8 секунды, не допустив ни единого промаха. Вторым стал Александр Логинов, который пришёл к финишу через 18,6 секунды. Третье место занял 31-летний Пётр Пащенко. Биатлон. Ханты-Мансийск. Кубок России. Первый этап. Спринт 10 км. Мужчины. 24 ноября
1. Карим Халили — 25.18,8 (0 промахов). 2. Александр Логинов +18,6 (0). 3. Пётр Пащенко +30,8 (0). 4. Эдуард Латыпов +32,6 (2). 5. Александр Поварницын +37,2 (1). 6. Роман Сурнев +37,9 (1). 7. Матвей Елисеев +42,1 (0). 8. Даниил Серохвостов +54,0 (2). 9. Кирилл Бажин +1.05,4 (1). 10. Дмитрий Иванов +1.08,1 (0).
24 ноября состоится спринт на 7,5 км у женщин.