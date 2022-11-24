Карим Халили выиграл спринт на первом этапе Кубка России — 2022/2023, Логинов — второй

Биатлонист Карим Халили выиграл спринт на 10 км на первом этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Ханты-Мансийске.

Халили прошёл дистанцию за 25 минут 18,8 секунды, не допустив ни единого промаха. Вторым стал Александр Логинов, который пришёл к финишу через 18,6 секунды. Третье место занял 31-летний Пётр Пащенко. Биатлон. Ханты-Мансийск. Кубок России. Первый этап. Спринт 10 км. Мужчины. 24 ноября