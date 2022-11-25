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1 час назад

Начало гонок преследования на Кубке России перенесено из-за мороза

Чемпионат.comиещё 1

Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что старт субботних гонок на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске перенесён на один час из-за морозов.

Начало гонок преследования на Кубке России перенесено из-за мороза
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Завтра, 26 ноября, должны состояться две гонки преследования. По плану мужской пасьют должен был начаться в 8:35 мск, а женский — в 11:35 мск. С учётом переноса начало гонок — в 9:35 и 12:35 мск соответственно.

«Из-за морозов начало биатлонных гонок в субботу пока перенесено на один час. Если в Хантах будет холодно и биатлонные пасьюты в рамках Кубка России не состоятся, тогда в воскресенье, если гонки будут вместо эстафет, будут проведены пасьюты. Но окончательная информация по поводу субботних гонок появится за час до старта», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.

Биатлон,Дмитрий Губерниев,
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