Биатлонист Елисеев не смог закончить индивидуальную гонку из-за обморожения

Российский биатлонист Матвей Елисеев не завершил индивидуальную гонку на этапе Кубка России. Он сошёл с дистанции перед третьей стрельбой из-за обморожения.

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Ранее Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что дистанции завтрашних индивидуальных гонок на втором этапе Кубка России – 2022/2023 в Увате (Тюменская область) будут сокращены – мужчины побегут 15 км, женщины – 12,5 км.