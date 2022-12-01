Серохвостов: мировые лидеры в биатлоне не обратят внимание на Кубок России

Биатлонист Даниил Серохвостов заявил «Матч ТВ», что никто из мировых лидеров, выступающих на Кубке мира, не обратит внимание на соревнования, которые проходят в России.
Второй этап Кубка России по биатлону пройдет в Увате с 1 по 4 декабря. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой из за ситуации в Украине.
— За Кубком мира будешь следить?
— Да, следил за индивидуальной гонкой во вторник. Мне было очень интересно. Почему то думал, что именно (Мартин) Понсилуома может выиграть. Верил больше в него, потому что он неплохо выступил в Идре за месяц до старта Кубка мира. А шведы всегда хорошо начинают сезон. Но меня удивило, что (Никлас) Хартвег стал вторым, а (Давид) Цобель третьим.
— Как думаешь, сколько будет новых молодых ребят, когда мы вернемся на Кубок мира?
— Надеюсь, я тоже останусь молодым к тому моменту. Думаю, их будет достаточно. Там их уже сейчас много: ребята 2001 и 2002 годов рождения бегают. Когда мы вернемся, Тарье и Йоханнес закончат, а старыми станут биатлонисты возраста Эдика (Латыпова).
— Не всем нашим биатлонистам интересно следить за Кубком мира. Объясни, почему российским спортсменам это важно.
— Когда ты вернешься, ты должен понимать, как бегают лидеры, ты должен знать их. Я слежу не только за результатами, а смотрю за техникой, как они стреляют, сколько секунд уходит на выстрел. Чтобы не деградировать и не смотреть только один Кубок России, нужно следить еще за Кубком мира. Кубок мира — это элита. Тут больше нечего сказать.
— Как думаешь, кто нибудь из мировых лидеров обратит внимание на Кубок России? Посмотрят ли в протоколы?
— Думаю, они их не найдут. Им это неинтересно. Думаю, русскими мало кто интересуется. Если только румыны, которые раньше были русскими (смеется).