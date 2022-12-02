Биатлонистка-чемпионка рассказала о лечении водкой

Она добавила, что для нее стала шоком температура минус десять градусов в Финляндии на этапе Кубка мира. 30 ноября Вирер пропустила индивидуальную гонку на 15 километров на этапе Кубка мира в Контиолахти из-за плохого самочувствия. Победу на этой дистанции одержала шведская биатлонистка Ханна Оберг. В 2018 году Вирер назвала российских любителей биатлона самыми безумными ее фанатами. Итальянка рассказала, что российские болельщики зовут ее замуж, несмотря на то что она уже состоит в браке (30 мая 2015 года она узаконила отношения с техническим менеджером комитета Фонда Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини — прим. «Ленты.ру»).