Алимбекова победила в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России по биатлону

В Тюмени в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону женщины соревновались в гонке преследования. Спортсменкам предстояло преодолеть дистанцию в 10 км.

Фото: Betassist Betassist

Лучший результат в пасьюте показала биатлонистка из Беларуси Динара Алимбекова. Победительница справилась с дистанцией за 32 минуты 03,8 секунды и допустила два промаха.

Серебряная медаль ушла в копилку россиянке Екатерине Носковой (+0,1). Третий результат с отставанием в 8,3 секунды показала Елизавета Каплина.

Четвёртый этап пройдет в Уфе с 15 по 18 декабря. В соревновательной программе индивидуальная гонка, спринт, а также одиночная и смешанная эстафеты.