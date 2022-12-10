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1 час назад

Алимбекова победила в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России по биатлону

Betassistиещё 1

В Тюмени в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону женщины соревновались в гонке преследования. Спортсменкам предстояло преодолеть дистанцию в 10 км.

Алимбекова победила в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России по биатлону
Фото: BetassistBetassist

Лучший результат в пасьюте показала биатлонистка из Беларуси Динара Алимбекова. Победительница справилась с дистанцией за 32 минуты 03,8 секунды и допустила два промаха.

Серебряная медаль ушла в копилку россиянке Екатерине Носковой (+0,1). Третий результат с отставанием в 8,3 секунды показала Елизавета Каплина.

Четвёртый этап пройдет в Уфе с 15 по 18 декабря. В соревновательной программе индивидуальная гонка, спринт, а также одиночная и смешанная эстафеты.

В настоящий момент россиянам не разрешают участвовать в международных биатлонных соревнованиях из-за отстранения.

Биатлон,Елизавета Каплина,Динара Алимбекова,
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