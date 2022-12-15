Российский биатлонист Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на 20 км на четвёртом этапе Кубка России – 2022/2023 в Уфе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Александр Поварницын прошёл дистанцию за 51 минуту 55,9 секунды, допустив один промах. Вторым стал Эдуард Латыпов. Третье место занял Ильназ Мухамедзянов.

Биатлон. Уфа. Кубок России. Четвёртый этап. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. 15 декабря