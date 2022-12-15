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57 минут назад

Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на 4-м этапе КР, Латыпов — второй

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Российский биатлонист Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на 20 км на четвёртом этапе Кубка России – 2022/2023 в Уфе.

Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Поварницын прошёл дистанцию за 51 минуту 55,9 секунды, допустив один промах. Вторым стал Эдуард Латыпов. Третье место занял Ильназ Мухамедзянов.

Биатлон. Уфа. Кубок России. Четвёртый этап. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. 15 декабря

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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