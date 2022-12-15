Российский биатлонист пожаловался на низкую зарплату

«Точную цифру не назову, но моя зарплата – порядка 15 тысяч рублей в месяц. Спасают сборы и соревнования: там кормят, дают суточные, и зарплата в это время копится. Но это пока я холостой, а что будет потом, когда заведу семью – не знаю.



При этом инвентарь и экипировку в регионе тоже не дают, почти все здесь приходится покупать самому. За все время мне выдали лыжи, палки и ботинки только однажды – в прошлом году. В сборной сейчас тоже не дают, так как в списках меня нет, езжу «прицепом», за счет региона.



Сколько у меня всего пар лыж – даже стыдно сказать, очень мало. Лучше оставлю эту цифру при себе. Если взять топовых спортсменов, вроде Эдуарда Латыпова или Антона Бабикова, то у них на человека лыж будет больше, чем у нас на всю сборную края.



Новые модели лыж, палок, ботинок появляются каждый год. Смазки, парафины из-за санкций сейчас вообще трудно достать, потому что многие фирмы-производители ушли из России. Не каждый регион может себе позволить баночку порошка за 15 тысяч рублей, которой хватит на одни соревнования. Мой – точно не может.



А без доступа к современным технологиям конкурировать с богатыми регионами – ХМАО, Тюменью, Красноярском – на Кубках России было почти невозможно. Там большой выбор инвентаря, смазки, свои сервис-бригады, откатчики.... Но даже при этом я в прошлом сезоне не сильно уступал на лыжне лидерам. Скорее проигрывал из-за стрельбы, допусти в каждой гонке на промах меньше – был бы в топ-6 или даже выиграл. Как говорит моя мама, лучшая смазка – это нули на стрельбе.



Сейчас для меня огромный плюс в том, что теперь лыжи мне готовит сервис сборной команды во главе с Александром Печерским. Разница огромная, я впервые чувствую, что лыжами почти не проигрываю. Это новое и классное ощущение», – сказал Колотов.