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37 минут назад

Российский биатлонист Колотов пожаловался на зарплату в 15 тысяч рублей

Газета.Ru

Российский биатлонист Иван Колотов высказался о своем пребывании в составе сборной Пермского края.

Российский биатлонист Колотов пожаловался на зарплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Точную цифру не назову, но моя зарплата — порядка 15 тысяч рублей в месяц. Спасают сборы и соревнования: там кормят, дают суточные, и зарплата в это время копится. Но это пока я холостой, а что будет потом, когда заведу семью — не знаю.

При этом инвентарь и экипировку не дают, почти все здесь приходится покупать самому. За все время мы выдали лыжи, палки и ботинки только однажды — в прошлом году.

В сборной сейчас тоже не дают, так как в списках меня нет, езжу «прицепом», за счет региона», — приводит слова Колотова Sports.ru.

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В 2020-м году в активе 25-летнего биатлониста появилась первая золотая медаль на взрослом уровне — вместе с Валерией Васнецовой спортсмен выиграл одиночную смешанную эстафету на чемпионате России. В 2018 году Колотов принимал участие в юниорском чемпионате мира по летнему биатлону.

Биатлон,Валерия Васнецова,
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