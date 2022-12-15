Российский биатлонист Колотов пожаловался на зарплату

«Точную цифру не назову, но моя зарплата — порядка 15 тысяч рублей в месяц. Спасают сборы и соревнования: там кормят, дают суточные, и зарплата в это время копится. Но это пока я холостой, а что будет потом, когда заведу семью — не знаю.



При этом инвентарь и экипировку не дают, почти все здесь приходится покупать самому. За все время мы выдали лыжи, палки и ботинки только однажды — в прошлом году.



В сборной сейчас тоже не дают, так как в списках меня нет, езжу «прицепом», за счет региона», — приводит слова Колотова Sports.ru.