Призер Игр Ростовцев возглавит сборную России по биатлону

Помощник губернатора Красноярского края, трехкратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады Павел Ростовцев в скором времени возглавит сборную России по биатлону, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Стоит отметить, что в прошедшем сезоне в национальной команде пустовало место главного тренера. В мае 2021 года эту должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский. На сегодняшний момент женскую команду тренирует Михаил Шашилов, а Юрий Каминский тренирует мужчин. Ростовцев - трехкратный чемпион мира, чемпион Европы и серебряный призер Олимпийских игр по биатлону.
Ранее сообщалось, что российский биатлонист Иван Колотов высказался о своем пребывании в составе сборной Пермского края. В 2020 году в активе 25-летнего биатлониста появилась первая золотая медаль на взрослом уровне — вместе с Валерией Васнецовой спортсмен выиграл одиночную смешанную эстафету на чемпионате России. В 2018 году Колотов принимал участие в юниорском чемпионате мира по летнему биатлону.