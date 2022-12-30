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49 минут назад

Призер Игр Ростовцев возглавит сборную России по биатлону

Газета.Ruиещё 2

Помощник губернатора Красноярского края, трехкратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады Павел Ростовцев в скором времени возглавит сборную России по биатлону, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Призер Игр Ростовцев возглавит сборную России по биатлону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне в национальной команде пустовало место главного тренера. В мае 2021 года эту должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский. На сегодняшний момент женскую команду тренирует Михаил Шашилов, а Юрий Каминский тренирует мужчин. Ростовцев - трехкратный чемпион мира, чемпион Европы и серебряный призер Олимпийских игр по биатлону.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Иван Колотов высказался о своем пребывании в составе сборной Пермского края. В 2020 году в активе 25-летнего биатлониста появилась первая золотая медаль на взрослом уровне — вместе с Валерией Васнецовой спортсмен выиграл одиночную смешанную эстафету на чемпионате России. В 2018 году Колотов принимал участие в юниорском чемпионате мира по летнему биатлону.

Биатлон,Михаил Шашилов,Валерия Васнецова,Валерий Польховский,Юрий Каминский,Павел Ростовцев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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