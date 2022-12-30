Призер Игр Ростовцев возглавит сборную России по биатлону

Помощник губернатора Красноярского края, трехкратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады Павел Ростовцев в скором времени возглавит сборную России по биатлону, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Стоит отметить, что в прошедшем сезоне в национальной команде пустовало место главного тренера. В мае 2021 года эту должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский. На сегодняшний момент женскую команду тренирует Михаил Шашилов, а Юрий Каминский тренирует мужчин. Ростовцев - трехкратный чемпион мира, чемпион Европы и серебряный призер Олимпийских игр по биатлону.