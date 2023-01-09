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21 минуту назад

Кубок мира по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Чемпионат.comиещё 2

На Кубке мира – 2022/2023 по биатлону завершился первый из этапов, запланированных на 2023 год. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дальнейших соревнований.

Кубок мира по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

V этап. Рупольдинг (Германия)

11 января – индивидуальная гонка (мужчины, женщины)

13 января – эстафета (мужчины)

14 января – эстафета (женщины) 15 января – масс-старты (мужчины, женщины)

VI этап. Антхольц (Италия)

19 января – спринт (женщины)

20 января – спринт (мужчины)

21 января – гонки преследования (женщины, мужчины)

22 января – классические эстафеты (женщины, мужчины)

Чемпионат мира (VII этап). Оберхоф (Германия)

8 февраля – смешанная эстафета

10 февраля – спринт (мужчины) 1

1 февраля – спринт (женщины) 1

2 февраля – гонки преследования (мужчины, женщины)

14 февраля – индивидуальная гонка (женщины) 1

5 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

16 февраля – сингл-микст

18 февраля – эстафета (мужчины, женщины)

9 февраля – масс-старты (женщины, мужчины)

VIII этап. Нове-Место (Чехия)

2 марта – спринт (мужчины)

3 марта – спринт (женщины)

4 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)

5 марта – смешанная эстафета, сингл-микст

IX этап. Эстерсунд (Швеция)

9 марта – индивидуальные гонки (женщины, мужчины)

11 марта – эстафета (женщины, мужчины)

12 марта – масс-старты (женщины, мужчины)

X этап. Хольменколлен (Норвегия)

16 марта – спринт (мужчины)

17 марта – спринт (женщины)

18 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)

19 марта – масс-старты (мужчины, женщины)

Биатлон,
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