Назван новый главный тренер сборной России по биатлону

Олимпийский призёр, трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону. Об этом сообщил «РИА Новости Спорт» глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.
Пост главного тренера сборной России оставался вакантным с 2021 года, когда должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский.
Напомним, в сборной России два старших тренера: Юрий Каминский работает с мужской командой, а Михаил Шашилов руководит женской. Эти специалисты готовили сборную к Олимпийским играм в Пекине, где российская команда завоевала одну серебряную и три бронзовые медали.
Павел Ростовцев завершил карьеру спортсмена в 2006 году.