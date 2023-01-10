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59 минут назад

Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону

Betassistиещё 14

Олимпийский призёр, трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону. Об этом сообщил «РИА Новости Спорт» глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Назван новый главный тренер сборной России по биатлону
Фото: BetassistBetassist

Пост главного тренера сборной России оставался вакантным с 2021 года, когда должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский.

Напомним, в сборной России два старших тренера: Юрий Каминский работает с мужской командой, а Михаил Шашилов руководит женской. Эти специалисты готовили сборную к Олимпийским играм в Пекине, где российская команда завоевала одну серебряную и три бронзовые медали.

Павел Ростовцев завершил карьеру спортсмена в 2006 году.

Биатлон,Михаил Шашилов,Валерий Польховский,Юрий Каминский,Павел Ростовцев,Сергей Аверьянов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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