Назван новый главный тренер сборной России по биатлону

Пост главного тренера сборной России оставался вакантным с 2021 года, когда должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский .

Напомним, в сборной России два старших тренера: Юрий Каминский работает с мужской командой, а Михаил Шашилов руководит женской. Эти специалисты готовили сборную к Олимпийским играм в Пекине, где российская команда завоевала одну серебряную и три бронзовые медали.