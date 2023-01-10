«Мы с Губерниевым потолкались». Чем известен новый главный тренер сборной по биатлону

Павел Ростовцев был классным биатлонистом. Но многие болельщики помнят его из-за стычки с популярным телекомментатором.

У сборной России по биатлону впервые за долгое время появился главный тренер. С мая 2021 года, после того как Валерий Польховский покинул этот пост по состоянию здоровья, должность была вакантной.

Видео дня

Теперь главным тренером сборной России по биатлону станет призёр Олимпийских игр и в прошлом тренер женской сборной Павел Ростовцев.

Чем же известен экс-биатлонист и спортивный чиновник?

Достижение, которое никто не повторил

Ростовцев – трёхкратный чемпион мира и серебряный призёр Игр в Турине.

В сезоне-2001/2002 он боролся за лидерство в общем зачёте Кубка мира, но остановился в шаге от «Большого хрустального глобуса» – стал вторым в тотале, обогнав Бьорндалена, но уступив Рафаэлю Пуаре.

На чемпионате мира – 2001 в Поклюке Ростовцев выиграл две золотые награды. Он финишировал первым в спринте: с безупречной стрельбой опередил ближайшего преследователя на 46,6 секунды! А уже на следующий день Ростовцев выиграл и гонку преследования. Всего сборная России привезла с того чемпионата три золотые награды и выиграла общий зачёт главного старта, и пока повторить тот результат нашим биатлонистам не удавалось. Более того, ни у кого из российских биатлонистов после Ростовцева не получалось одержать больше одной победы в личных гонках на чемпионате мира.

В 2006 году Ростовцев выиграли олимпийскую медаль в мужской эстафете, после чего принял решение о завершении спортивной карьеры.

«По факту я плюнул в лицо Губерниеву»

С 2011 по 2014 год Павел Ростовцев занимал должность тренера женской сборной России по биатлону. Он работал вместе с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером: занимался стрелковой подготовкой команды.

Один из самых громких скандалов в российском биатлоне был связан именно с Павлом Ростовцевым, а также телекомментатором Дмитрием Губерниевым. Перед Олимпиадой-2014 Губерниев открыто критиковал работу тренеров женской сборной России – Пихлера и Ростовцева. И кульминацией долгих напряжённых отношений стал инцидент в аэропорту Шереметьево после возвращения сборной с последнего этапа Кубка мира в Хольменколлене.

«Получилось, что по факту я плюнул в лицо Губерниеву. И когда он попытался брызгать слюной мне в ответ, мы немножко с ним потолкались. Он меня взял за волосы, я что-то сделал… Как таковой драки, конечно, не было. Рукоприкладство… Тычки друг в друга были, может, чуть побольше», – вспоминал Павел Ростовцев ту встречу с телекомментатором.

А после Олимпиады в Сочи Ростовцев ушёл из спорта в политику. Некоторое время Ростовцев занимал должность министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области, работал советником губернатора Красноярского края и министром спорта в Красноярске.