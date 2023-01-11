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1 час назад

Ростовцев не будет иметь официальный статус главного тренера сборной России по биатлону

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Бывший российский биатлонист Павел Ростовцев, назначенный на должность главного тренера сборной, не будет иметь соответствующего официального статуса, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники в Министерстве спорта. В настоящее время Союз биатлонистов России (СБР) готовит соответствующие документы для назначения Ростовцева. Но в них его должность не будет называться «главный тренер».

Ростовцев не получит официальный статус главного тренера сборной РФ по биатлону
Фото: BetassistBetassist

Это связано с тем, что Ростовцев не подходит под критерии. У него недостаточный стаж в качестве практикующего специалиста.

Павел работал тренером национальной команды три года. Тогда он был помощником старшего тренера женской сборной России Вольфганга Пихлера. В той команде Ростовцев был одним из тренеров.

Чтобы стать главным тренером, стаж специалиста в сборной должен быть не менее пяти лет. Также возможен стаж в три года, но в качестве старшего тренера.

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