Ростовцев не получит официальный статус главного тренера сборной РФ по биатлону

Бывший российский биатлонист Павел Ростовцев, назначенный на должность главного тренера сборной, не будет иметь соответствующего официального статуса, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники в Министерстве спорта. В настоящее время Союз биатлонистов России (СБР) готовит соответствующие документы для назначения Ростовцева. Но в них его должность не будет называться «главный тренер».

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Это связано с тем, что Ростовцев не подходит под критерии. У него недостаточный стаж в качестве практикующего специалиста.

Павел работал тренером национальной команды три года. Тогда он был помощником старшего тренера женской сборной России Вольфганга Пихлера. В той команде Ростовцев был одним из тренеров.