Губерниев сравнил главу Союза биатлонистов с Кончитой Вурст

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев с иронией высказался о назначении Павла Ростовцева на пост вице президента по спорту Союза биатлонистов России (СБР).

В минувшем сезоне в сборной России не было главного тренера. В мае 2021 года эту должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский. Сейчас в национальной команде два старших тренера: Михаил Шашилов работает с женской командой, а Юрий Каминский — с мужской.