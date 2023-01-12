Губерниев сравнил главу Союза биатлонистов с Кончитой Вурст

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев с иронией высказался о назначении Павла Ростовцева на пост вице президента по спорту Союза биатлонистов России (СБР).
Глава СБР Виктор Майгуров ранее сообщил, что Павел Ростовцев приступил к работе вице президентом СБР с функционалом главного тренера национальной команды.
«Союз биатлонистов России — мои кумиры. Виктор Майгуров практически сейчас как Кончита Вурст — выступает в качестве моего персонального кумира», — приводит слова телеведущего «Матч ТВ».
В минувшем сезоне в сборной России не было главного тренера. В мае 2021 года эту должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский. Сейчас в национальной команде два старших тренера: Михаил Шашилов работает с женской командой, а Юрий Каминский — с мужской.
В декабре 2021 года Ростовцев покинул пост министра спорта Красноярского края и стал советником губернатора Александра Усса.
Ранее Губерниев раскрыл огромную зарплату Ростовцева на посту главного тренера сборной России по биатлону.