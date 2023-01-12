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17 минут назад

Губерниев сравнил главу Союза биатлонистов Майгурова с Кончитой Вурст

Газета.Ruиещё 11

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев с иронией высказался о назначении Павла Ростовцева на пост вице президента по спорту Союза биатлонистов России (СБР).

Губерниев сравнил главу Союза биатлонистов с Кончитой Вурст
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава СБР Виктор Майгуров ранее сообщил, что Павел Ростовцев приступил к работе вице президентом СБР с функционалом главного тренера национальной команды.

«Союз биатлонистов России — мои кумиры. Виктор Майгуров практически сейчас как Кончита Вурст — выступает в качестве моего персонального кумира», — приводит слова телеведущего «Матч ТВ».

В минувшем сезоне в сборной России не было главного тренера. В мае 2021 года эту должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский. Сейчас в национальной команде два старших тренера: Михаил Шашилов работает с женской командой, а Юрий Каминский — с мужской.

В декабре 2021 года Ростовцев покинул пост министра спорта Красноярского края и стал советником губернатора Александра Усса.

Ранее Губерниев раскрыл огромную зарплату Ростовцева на посту главного тренера сборной России по биатлону.

Биатлон,Михаил Шашилов,Виктор Майгуров,Валерий Польховский,Юрий Каминский,Павел Ростовцев,Кончита Вурст,Дмитрий Губерниев,Александр Усс,СБОРНАЯ РОССИИ,
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