Домрачева: «Сомневаемся, выступит ли Китай в этом сезоне на Кубке мира»

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, два с половиной года тренировавшая сборную Китая по биатлону, рассказала «Матч ТВ» о неясных международных перспективах этого вида спорта в азиатской стране.

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Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален тренировали сборную Китая по биатлону с сентября 2019 по февраль 2022 года. В настоящий момент семья проживает в Монако, оба тренера не трудоустроены.

— Китайский биатлон сфокусирован на внутренних турнирах или там стали чаще присматриваться к международным стартам?

— Сложно сказать. Мы находимся на связи со спортсменами, знаем, что часть команды должна была приехать на этап Кубка мира во Францию. В итоге все перенеслось, пропустили китайцы и Поклюку с Рупольдингом. По опыту 2021 года сомневаемся, выступит ли вообще команда в этом сезоне на Кубке мира. Но на чемпионат мира надежда все еще остается.

— Какие китайские имена в ближайшее время громко заявят о себе в биатлоне?

— Можно было бы говорить об этом с уверенностью, если бы у сборной Китая продолжалась планомерная и целенаправленная подготовка к участию во всех стартах. Перспективные спортсмены в команде есть, мы это видели в прошедшем сезоне по прогрессу некоторых из них от гонки к гонке. Но сегодня многие тренируются вообще без стрельбы, другие долгое время пробыли на карантине, кто то полностью пропускает соревновательный сезон, включая даже внутренние соревнования. Не знаю точно нынешних реалий, однако то, что мы видим, говорит об отсутствии четкой структуры в национальной команде.

— Кто вас сменил в роли тренеров сборной Китая?