Биатлонистка Резцова сохраняет желание выступить в лыжегоночных соревнованиях

Олимпийский призер по биатлону Кристина Резцова сохраняет желание выступить в соревнованиях по лыжным гонкам. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.
Резцова пропускает нынешний сезон в связи с беременностью, но продолжает тренироваться.
"Я еще в прошлом сезоне хотела пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам, к сожалению, меня тогда не допустили, - отметила Резцова. - Но я эту затею не оставляю, очень надеюсь, что мне удастся посоревноваться с девчонками".
"Хотелось бы посмотреть, как я буду смотреться на их уровне. Не так давно я тренировалась вместе с Юлей Ступак. Я-то беременная, а она - нет, так что ей было попроще", - добавила биатлонистка.
Резцовой 26 лет, она ждет второго ребенка, первого спортсменка родила в феврале 2021 года, за год до Олимпиады в Пекине, на которой завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете.