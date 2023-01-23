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1 час назад

Биатлонистка Резцова не оставляет надежды выступить в лыжегоночных соревнованиях

ТАСС

Олимпийский призер по биатлону Кристина Резцова сохраняет желание выступить в соревнованиях по лыжным гонкам. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.

Биатлонистка Резцова сохраняет желание выступить в лыжегоночных соревнованиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Резцова пропускает нынешний сезон в связи с беременностью, но продолжает тренироваться.

"Я еще в прошлом сезоне хотела пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам, к сожалению, меня тогда не допустили, - отметила Резцова. - Но я эту затею не оставляю, очень надеюсь, что мне удастся посоревноваться с девчонками".

"Хотелось бы посмотреть, как я буду смотреться на их уровне. Не так давно я тренировалась вместе с Юлей Ступак. Я-то беременная, а она - нет, так что ей было попроще", - добавила биатлонистка.

Резцовой 26 лет, она ждет второго ребенка, первого спортсменка родила в феврале 2021 года, за год до Олимпиады в Пекине, на которой завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

Биатлон,Кристина Резцова,
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