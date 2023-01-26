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1 час назад

Шипулин, Майгуров, Легков, Черезов, Зайцева, Богалий и Юрлова выступят в «Гонке звезд» по биатлону 5 февраля

Sports.ru

Стал известен список участников «Гонки звезд» по биатлону, которая пройдет 5 февраля в московских «Лужниках».

Стал известен список участников «Гонки звезд» по биатлону
Фото: sports.rusports.ru

На старт выйдут призеры чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр и Кубка мира разных лет. Среди них Антон Шипулин, Виктор Майгуров, Иван Черезов, Ольга Зайцева, Анна Богалий, Ольга Подчуфарова, Андрей Маковеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Ольга Назарова и Ольга Полторанина.

В биатлонной гонке также выступят бывшие лыжники Александр Легков, Алексей Петухов и Александр Бессмертных, а также ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова.

Соревнования пройдут по правилам смешанной эстафеты.

Биатлон,Виктор Майгуров,Ольга Полторанина,Андрей Маковеев,Александр Бессмертных,Александр Легков,Ольга Подчуфарова,Иван Черезов,Ольга Назарова,Анна Богалий,Антон Шипулин,Ольга Зайцева,Алексей Петухов,
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