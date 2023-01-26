Стал известен список участников «Гонки звезд» по биатлону, которая пройдет 5 февраля в московских «Лужниках».

В биатлонной гонке также выступят бывшие лыжники Александр Легков, Алексей Петухов и Александр Бессмертных, а также ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова.