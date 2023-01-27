«Динара была не в своей тарелке» — Васильев о выступлении Алимбековой в спринте на Кубке Содружества

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в эфире «Матч ТВ» заявил, что белорусская спортсменка Динара Алимбекова находилась не в лучшей форме в женском спринте на этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах, где она заняла второе место. На последнем круге Алимбекова проиграла более 15 секунд. Гонку выиграла Ирина Казакевич, третьей стала Тамара Дербушева. — Очень затянутые движения и такое впечатления, что сейчас остановится. Динара была не в своей тарелке, но проиграла не так много на финише. Но она боролась, несмотря ни на что, — сказал Васильев. 28 января в Раубичах в рамках этапа Кубка Содружества пройдут мужская и женская гонки преследования. Прямые трансляции смотрите соответственно с 10:40 и 13:40 (мск) на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» смотрите 29 января в 13:00.