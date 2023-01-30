«Я бы не поехала» - Зайцева прокомментировала предложение МОК

— Общество разделилось по данному вопросу. Спортсмены и политики рассуждают. У меня тоже такое категоричное мнение по этому вопросу, хоть я и бывшая спортсменка. В такой ситуации не знаю, как бы я поступила. Вроде бы мы уже выступали под нейтральным флагом. Сейчас же МОК предлагает с какими то условиями выступать под нейтральным флагом. Если я слышу провокационный посыл, то считаю, что при таких условиях нельзя ехать на ОИ. Пора быть более жесткими и не преклоняться перед МОК. Уже бы сразу сказали, едете или не едете, а вот эти всякие «если сделаете то то, то мы согласны на то то» — меня это не устраивает. Мнений очень много, спортсмены тоже разные. Такое время. Судьба такая. Надо принять это время и решить для себя. Последнее слово будет за нашим руководством. Надо разработать моменты, чтобы мы поехали. Я бы не хотела, чтобы народ соглашался с теми условиями, что они предлагают. Я бы не поехала. Я бы и под белым флагом не пустила спортсменов, потому что уже выступали, уже возвеличили свою страну. Все знают, что это наши спортсмены.



Но представим такой момент. Наши едут на ОИ, там всякие люди. И вспоминается история с фурой лыжников РФ, которую облили краской… Неизвестно, что будет на открытии. Закидают яйцами, начнут ухать, фукать. Это психологически тяжело. Наши спортсмены как самые сильные и лучшие должны идти и молчать, потому что агрессию нельзя вызывать и отвечать агрессивно. Нас обливают грязью, а мы молчим. Это хорошее, наверное, по Библии, поведение, но хватит уже так делать. Наше руководство должно принять решение конкретное уже.



Когда закончится СВО, мы поедем (на Игры) и победим! Тогда уже все будут плясать под нашу дудку. Надеюсь, что мы будем свои правила ставить. А сейчас они просто над нами издеваются. Мы спортсмены. Делаем так, как говорят. Но мне не нравятся спортсмены, которые меняют гражданство. Налоги люди платят для подготовки спортсменов, за сборы, а потом они бац — и меняют гражданство, потому что хотят выступать. У нас сейчас много от государства соревнований и поддержки. Есть возможности. Наши соревнования в России на высоком уровне. В соревнованиях по биатлону норвежцы соревнуются с норвежцами на международном уровне. Там такие разрывы — полторы минуты до второго места. Норвегия первая. У нас конкуренция здесь намного выше, чем там, на международных стартах, — сказала Зайцева в эфире «Матч ТВ».