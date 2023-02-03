Норвежский биатлонист прокомментировал обсуждение о возвращении россиян

«Я понимаю, что существует необходимость обсуждения вопроса сроков возвращения россиян, но пока мы далеки от этого. Если голосовать будут спортсмены, думаю, большое их количество будут против. МОК раз за разом совершает неверный выбор. Просто Россия финансово сильна, и это влияет на решение», — передает слова Бе VG.