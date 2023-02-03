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5 часов назад

Биатлонист Бе заявил, что большинство спортсменов проголосуют против возвращения россиян

Газета.Ru

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный победитель чемпионатов мира норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил, что большинство спортсменов будут выступать против возвращения российских атлетов на международные соревнования.

Норвежский биатлонист прокомментировал обсуждение о возвращении россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я понимаю, что существует необходимость обсуждения вопроса сроков возвращения россиян, но пока мы далеки от этого. Если голосовать будут спортсмены, думаю, большое их количество будут против. МОК раз за разом совершает неверный выбор. Просто Россия финансово сильна, и это влияет на решение», — передает слова Бе VG.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины. Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование.

Глава МОК Томас Бах в интервью Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

Биатлон,Йоханнес Бе,Томас Бах,
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