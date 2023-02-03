Йоханнес Бё высказался о возможном допуске россиян к соревнованиям

Если вопрос о возвращении россиян на международные соревнования будут решать спортсмены, то большинство проголосует против. Такое заявление сделал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, передает «Чемпионат».

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Отмечается, что слова спортсмена включили в заявление исполкома МОК в качестве мнения подавляющего большинства национальных олимпийских комитетов и международных федераций.

«Понимаю, что необходимо обсуждать вопрос о том, когда россияне смогут вернуться, но сейчас мы еще от этого далеки. Таков мой ответ. Если голосовать по вопросу о возвращении россиян будут спортсмены, думаю, мы получим большое количество "против"», — сказал Бё.

Он считает, что, рассматривая данную возможность, МОК «совершает не совсем правильный выбор» и на решение влияет то, что «Россия — финансово сильная нация».