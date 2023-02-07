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1 час назад

Расписание чемпионата мира по биатлону в Оберхофе

Чемпионат.com

С 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия) состоится чемпионат мира по биатлону — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

Расписание чемпионата мира по биатлону в Оберхофе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

8 февраля

16:45. Смешанная эстафета.

10 февраля

16:30. Спринт, женщины.

11 февраля

16:30. Спринт, мужчины.

12 февраля

15:25. Гонка преследования, женщины.

17:30. Гонка преследования, мужчины.

14 февраля

16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.

15 февраля

16:30. Индивидуальная гонка, женщины.

16 февраля

17:10. Одиночная смешанная эстафета.

18 февраля

13:45. Эстафета, мужчины.

17:00. Эстафета, женщины.

19 февраля

14:30. Масс-старт, мужчины.

17:15. Масс-старт, женщины.

В расписании указано московское время.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Биатлон,
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