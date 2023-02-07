Расписание чемпионата мира по биатлону в Оберхофе

С 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия) состоится чемпионат мира по биатлону — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.
8 февраля
16:45. Смешанная эстафета.
10 февраля
16:30. Спринт, женщины.
11 февраля
16:30. Спринт, мужчины.
12 февраля
15:25. Гонка преследования, женщины.
17:30. Гонка преследования, мужчины.
14 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.
15 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, женщины.
16 февраля
17:10. Одиночная смешанная эстафета.
18 февраля
13:45. Эстафета, мужчины.
17:00. Эстафета, женщины.
19 февраля
14:30. Масс-старт, мужчины.
17:15. Масс-старт, женщины.
В расписании указано московское время.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).