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1 час назад

"Скорее весело, чем неприятно": Йоханнес Бе ответил Резцовой на сравнение норвежцев с тараканами

Советский спорт

Скандинавы против допуска россиян к учасию в международных соревнованиях.

Йоханнес Бе ответил Резцовой на сравнение норвежцев с тараканами
Фото: ТАССТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион в биатлоне Йоханнес Бе прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой, назвавшей норвежских биатлонистов тараканами.

"Нет, это, безусловно, неприятный комментарий сам по себе. Но то, что исходит с этого фронта, входит в одно ухо и вылетает из другого. Они придумывают множество захватывающих утверждений и высказываний, и читать их скорее весело, чем неприятно", - приводит слова Бе норвежская пресса.

Напомним, ранее братья Бе высказались против допуска российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, на что Резцова заявила, что они "лезут везде, как противные тараканы".

В то же время, в МОК допустили скорое возвращение россиян на международную арену.

Биатлон,Йоханнес Бе,
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