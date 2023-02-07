Йоханнес Бе ответил Резцовой на сравнение норвежцев с тараканами

"Нет, это, безусловно, неприятный комментарий сам по себе. Но то, что исходит с этого фронта, входит в одно ухо и вылетает из другого. Они придумывают множество захватывающих утверждений и высказываний, и читать их скорее весело, чем неприятно", - приводит слова Бе норвежская пресса.