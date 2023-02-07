Йоханнес Бе ответил Резцовой на сравнение норвежцев с тараканами

Скандинавы против допуска россиян к учасию в международных соревнованиях.
Трехкратный олимпийский чемпион в биатлоне Йоханнес Бе прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой, назвавшей норвежских биатлонистов тараканами.
"Нет, это, безусловно, неприятный комментарий сам по себе. Но то, что исходит с этого фронта, входит в одно ухо и вылетает из другого. Они придумывают множество захватывающих утверждений и высказываний, и читать их скорее весело, чем неприятно", - приводит слова Бе норвежская пресса.
Напомним, ранее братья Бе высказались против допуска российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, на что Резцова заявила, что они "лезут везде, как противные тараканы".
В то же время, в МОК допустили скорое возвращение россиян на международную арену.