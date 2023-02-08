Уникальная победа России на чемпионате мира по биатлону 2005. Повторить это уже невозможно!

В 2005 году россияне забрали и золото, и серебро в смешанной эстафете. Как это вообще могло случиться?

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8 февраля со смешанной эстафеты стартует чемпионат мира по биатлону – 2023 в немецком Оберхофе. Всего на старт выйдут представители 26 стран, но впервые за 18 лет эта гонка пройдёт без участия российской команды.

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А ведь именно сборная России выиграла первую в истории смешанную эстафету на чемпионате мира. И более того, оформила уникальный золотой дубль, завоевав сразу две медали в одной гонке! Как это вообще возможно?

Две команды России на старте

В 2005 году смешанная эстафета впервые попала в программу чемпионата мира. В отличие от всех остальных гонок турнира, который прошёл в австрийском Хохфильцене, смешанная эстафета была проведена в Ханты-Мансийске во время финального этапа Кубка мира и стала заключительной гонкой сезона.

И это принесло российской сборной двойной успех!

«Бежал больным, но не мог подвести команду»

Анна Богалий прекрасно начала гонку и благодаря безупречной стрельбе передала эстафету с преимуществом в 20 секунд! Ольга Зайцева попыталась увеличить отрыв, но допустила промах на первой же стрельбе, ушла на штрафной круг и после рубежа проигрывала уже полминуты.

Ольга Пылёва (которая многим поклонникам известна уже как Медведцева) из другой российской команды на своём первом этапе допустила три промаха и передала эстафету шестой в 24 секундах от Анны Богалий. Светлана Ишмуратова также использовала дополнительные патроны на двух огневых рубежах и передала эстафету третьей – после француженки и Ольги Зайцевой.

На третьем этапе Иван Черезов, Сергей Чепиков и Роман Достал из Чехии оторвались от преследователей и с отрывом передали эстафету. Судьба золотой медали определилась в нервной борьбе на заключительном этапе. Чехи провели последний этап неудачно и отстали. А Николай Круглов трижды ошибся в стрельбе, но за счёт скорости на дистанции опередил более опытного Сергея Рожкова и под рёв трибун финишировал первым с преимуществом в семь секунд. Третьим с отставанием в 34 секунды стал немец Рикко Гросс.

После финиша триумфатор гонки Николай Круглов рассказал, что на старт смешанной эстафеты он вышел больным:

«Последние дни у меня были проблемы со здоровьем. Честно сказать, я бежал больным, но просто не мог подвести команду. Стрелял плохо, допустил несколько промахов – не был готов психологически. Однако эта победа окупила все неудачи, которые были в сезоне».

Эта медаль стала для него второй на чемпионате мира – 2005. В Хохфильцене Круглов добыл серебро в мужской эстафете, но в личных гонках трижды оставался в шаге от попадания в тройку сильнейших – дважды становился четвёртым и финишировал пятым в спринте. Всего с чемпионата мира – 2005 сборная Россия привезла восемь наград, две из которых – золотые.

Было и ещё одно золото

На чемпионате мира – 2006 россияне ещё раз победили в смешанной эстафете, на этот раз золото выиграли Анна Богалий, Сергей Чепиков, Ирина Мальгина, на заключительном же этапе вновь был Николай Круглов.

А вот на последующих чемпионатах мира всё было уже не так здорово: подняться выше третьего места в смешанной эстафете российской команде никак не удавалось. В последний раз наши спортсмены выигрывали медали в этой дисциплине в 2017 году, тогда бронзовые награды получили Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.