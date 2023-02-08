Лапшин: мне не хватает российских биатлонистов

Бывший биатлонист сборной России Тимофей Лапшин заявил, что ему не хватает соотечественников на международных соревнованиях. С 2017 года Лапшин представляет Южную Корею.
«Мне хватает своих забот, своих тренировок и своей работы, поэтому я не затрагиваю тему отстранения российских спортсменов при общении с другими. Но, безусловно, мне российских биатлонистов не хватает, потому что раньше я мог кого-то увидеть и сразу поговорить, а сейчас мне и поговорить не с кем», — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».
Летом 2022 года исполком Международного союза биатлонистов (IBU) вынес решение рекомендовать конгрессу организации оставить в силе приостановление членства Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации до выполнения определённых условий. В итоге конгресс IBU утвердил рекомендации исполкома и на весь зимний сезон-2022/2023 оставил россиян и белорусов без международных турниров.
Сегодня, 8 февраля, в Оберхофе (Германия) стартует чемпионат мира — 2023 по биатлону. Стартовой гонкой мирового первенства станет смешанная эстафета.