Лапшин: мне не хватает российских биатлонистов

«Мне хватает своих забот, своих тренировок и своей работы, поэтому я не затрагиваю тему отстранения российских спортсменов при общении с другими. Но, безусловно, мне российских биатлонистов не хватает, потому что раньше я мог кого-то увидеть и сразу поговорить, а сейчас мне и поговорить не с кем», — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».