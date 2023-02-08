Ольга Подчуфарова рассказала о планах стать биатлонным тренером

"Я сейчас запустила бренд спортивной одежды, - рассказала Подчуфарова. - Кроме того, немного тренирую, провожу мастер-классы детям. Есть мысли стать тренером. Года два назад я об этом особо не думала, кроме того, своему личному тренеру [Юрию Лелину] всегда говорила, что ни за что в жизни не пойду работать тренером, хотя он мне говорил, что из меня может получиться хороший спец