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1 час назад

Ольга Подчуфарова рассказала о планах стать биатлонным тренером

ТАСС

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова планирует стать тренером. Об этом в среду она рассказала ТАСС.

Ольга Подчуфарова рассказала о планах стать биатлонным тренером
Фото: ТАССТАСС

Подчуфаровой 28 лет, профессиональную карьеру она завершила в 2022 году. Биатлонистка является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.

"Я сейчас запустила бренд спортивной одежды, - рассказала Подчуфарова. - Кроме того, немного тренирую, провожу мастер-классы детям. Есть мысли стать тренером. Года два назад я об этом особо не думала, кроме того, своему личному тренеру [Юрию Лелину] всегда говорила, что ни за что в жизни не пойду работать тренером, хотя он мне говорил, что из меня может получиться хороший спец

"Мысли о тренерской карьере посещают меня последние полгода, меня и сама жизнь к этому подталкивает, так что такая возможность существует", - добавила она.

Подчуфарова отметила, что сейчас ее знания могли бы быть полезны на уровне юношеской сборной. "Я еще не так давно бегала, соревновалась на международных турнирах, эти ощущения свежи, их можно использовать - передавать умения и навыки юниорам и юношам", - сказала бывшая биатлонистка.

Подчуфарова впервые ушла из биатлона в 2018 году. Через год возобновила карьеру и попыталась перейти в сборную Словении, где ей в итоге отказали в гражданстве. Спортсменка вернулась на родину и выступила на нескольких внутрироссийских соревнованиях, прежде чем окончательно уйти из профессионального спорта.

Биатлон,Ольга Подчуфарова,
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