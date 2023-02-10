Российская биатлонистка Бех не возвращалась в сборную Украины

Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщил, что российская биатлонистка Екатерина Бех не возвращалась в сборную Украины.

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Уроженка Хабаровского края до 2018 года выступала за Россию, а затем поменяла спортивное гражданство. Весной 2022 года она вернулась на родину. В сентябре 2022 года сообщалось, что она планирует восстановить российское гражданство.

Вчера, 9 февраля, портал Metaratings.ru сообщил, что Бех может вернуться в сборную Украины.

«Я постоянно на связи с Бех. Информацию о возвращении в сборную Украины она не подтверждает», — цитирует Нуждова «Матч ТВ».