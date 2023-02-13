«Норвежцы выглядят лучше всех». Рафаэль Пуаре — о ЧМ в Оберхофе

«Мы ждали этого норвежского доминирования, показанного с самого начала сезона Кубка мира. Это не удивительно. Я читал интервью с Мартеном Фуркадом, который сказал, что конкуренции у норвежцев нет, и это правда. Себастиан Самуэльссон, несмотря на свою медаль, не находится на том же уровне, другие шведы разочаровывают, как и представители остальных стран. Норвежцы выглядят лучше всех», — цитирует Пуаре Nordic Magazine.